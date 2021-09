Oberhonnefeld-Gierend (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es um 15:50 Uhr in der Steinstraße in Oberhonnefeld – Gierend zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach der Unfallschilderung der Geschädigten hielt der entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Unfallgegner vor einer Verkehrsinsel Insel an, um dem Gegenverkehr die Vorfahrt zu gewähren. Dies wurde deutlich mit Lichthupe und Handzeichen angezeigt. Beim passieren der Engstelle sei der Unfallgegner unvermittelt angefahren. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Geschädigte nach rechts ausweichen. Hierbei touchierte sie mit beiden Reifen und Felgen den erhöhten Bordstein. Ihr Fahrzeug war vorübergehend nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher ist männlich, sein Alter wurde von der Geschädigten im höheren Erwachsenenalter (ca. 70 Jahre) geschätzt. Die Farbe seines Fahrzeugs (Typ und Kennzeichen unbekannt) war grün.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden