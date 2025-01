Linz (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in der Asbacher Straße in Linz an einem ordnungsgemäß geparkten PKW Ford Focus der linke Außenspiegel abgefahren worden. Der / die Unfallverursacher/- in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.