Roßbach (ots) – Am Mittwoch, den 22.01.2025 gegen 17:20 Uhr kam es auf der L268 in der Gemarkung Roßbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 12-jährigen Radfahrer. Beide befuhren die L268 in Fahrtrichtung Roßbach, als der 39-jährige Pkw-Fahrer beabsichtigte den vor ihm fahrenden Radfahrer zu überholen. Hierbei schwenkte der 12-Jährige etwas nach links, sodass es trotz eines Ausweichmanövers des Pkw-Fahrers zum Zusammenstoß kam. Der Pkw kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision erlitt der 12-Jährige mittelschwere Verletzungen, weshalb er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Die L268 blieb für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.