Mendig (ots) – Am 18.12.2024 wurde der Polizeiinspektion in Mayen gegen 1300 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind in Mendig, Kirchberg gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten ermitteln, dass ein 8jähriges Kind zwischen zwei geparkten PKW auf die Straße lief und dort mit einem auf Richtung Bachstraße kommenden PKW zusammenstieß. Nach erster Inaugenscheinnahme des Kindes durch das DRK konnten vorerst lediglich leichte Verletzungen im Gesicht festgestellt werden. Das Kind wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.