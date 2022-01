Bad Ems (ots) – Am Donnerstag, dem 06.01.2022, kam es zwischen 13:00 bis 13:20 in der Ernst-Born-Straße auf dem Parkplatz der Firma LIDL zu einem Verkehrsunfall an einem geparkten Pkw Skoda Octavia (schwarz) mit Heidelberger-Zulassung (HD). Der Unfallverursacher dürfte beim Ein- oder

Ausparken den Pkw des Geschädigten an der Fahrerseite touchiert haben. Dieser flüchtete im Anschluss unerlaubt von Unfallstelle und ist somit bislang

unbekannt. Der Geschädigte konnte einen Hinweis auf ein in Betracht kommendes Fahrzeug der Marke “Land Rover” geben. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.