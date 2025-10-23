Die Verkehrssituation in der Weißer Gasse hat sich insbesondere für Parkplatzsuchende Bewohner deutlich verbessert. An die Clemens-Brentano-Realschule plus wird eine Mensa angebaut. Zur Einrichtung der Baustelle mussten zu Beginn fast alle Anwohnerparkplätze gesperrt werden, da große Baumaschinen zum Einsatz kamen.

Bereits am nächsten Tag konnten schon 2/3 der Parkstände wieder freigegeben werden. Ferner sind die Arbeiten zur Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der Fischelstraße zwischenzeitlich beendet, so dass auch dort wieder Parkplätze freigegeben werden konnten.

Die nun dort noch zusammengestellten überzähligen Verkehrsschilder werden in Kürze entfernt.

Die Bauarbeiten an der Schule dauern bis Ende März 2026, so lange wird die derzeitige Umleitungsstrecke erhalten bleiben.

Foto Stadt Koblenz/Ellen Schmidtlehner