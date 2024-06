In der Neustadt wird derzeit durch die Koblenzer Verkehrsbetriebe (koveb) die Haltestelle “Stadttheater / Schloss” umgebaut, die sich zwischen der Ausfahrt der Tiefgarage Schloss und dem Abzweig zur Stresemannstraße befindet. Hierdurch kommt es in Richtung Innenstadt/Deutsches Eck zur Einziehung eines Fahrstreifens verbunden mit Verkehrseinschränkungen und Rückstaus.

Um die Situation vor Ort zu verbessern und einen besseren Verkehrsfluss zu ermöglichen, soll die Ampelanlage auf Höhe der Stresemannstraße im Laufe des Mittwochs außer Betrieb genommen werden. Ein Überqueren für Fußgängerinnen und Fußgänger ist an dieser Stelle nicht möglich.

Fußgängerinnen und Fußgänger werden gebeten, die Straße entweder an den Fußgängerampeln auf Höhe der Clemensstraße oder auf Höhe des Kurfürstlichen Schlosses zu überqueren.

Die Busse der koveb auf den Linien 6, 7, 8, 9/19 und 10 fahren bis auf Weiteres folgende Umleitung: Ab Pfaffendorfer Brücke weiter geradeaus auf den Friedrich-Ebert-Ring, rechts in die Viktoriastraße und ersatzweise zur Haltestelle “Zentralplatz” der Linie 2 (Steig A / Richtung Wallersheim).

Nach aktuellem Stand soll bis Ende der Kalenderwoche 24 die zweite Fahrspur wieder zur Verfügung stehen.

Bildunterzeile:

In der Neustadt hat der Umbau der Haltestelle “Stadttheater / Schloss” in Fahrtrichtung Innenstadt begonnen. Um die Verkehrssituation zu entlasten, soll die Ampelanlage an der Stresemannstraße vorübergehend abgeschaltet werden. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf