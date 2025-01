Verkehr in der Südallee wechselt ab nächster Woche die Straßenseite .Derzeit werden 20 Bäume in der westlichen Straßenhälfte der Südallee zwischen Rizzastraße und Roonstraße gepflanzt. Die weißblühenden Vogelkirschen der Sorte ‚Plena‘ stammen aus einer Baumschule aus Meckenheim und gelten als klimaresistent. Noch 17 weitere Bäume kommen in diesem Frühjahr auf die östliche Straßenseite und werden unter anderen vor das Gebäude der Bundespolizei gepflanzt. Dort finden gerade Arbeiten zum Verlegen neuer Leitungen statt. Damit der Leitungsbau hier durchgehend in den nächsten Abschnitt weitergeführt werden kann, wird ab Mittwoch, 29. Januar 2025, der Verkehr in der Südallee zwischen Roonstraße und Markenbildchenweg die Straßenseite wechseln. Hierfür ist auch eine halbseitige Sperrung des östlichen Teilbereiches der Kreuzung Südallee/Roonstraße notwendig. Für Fußgänger wird eine Querungsmöglichkeit eingerichtet. Der übrige Verkehr wird von der Rizzastraße kommend durch die Südallee in Einbahnstraßenregelung auf den Markenbildchenweg geführt. Wer als Autofahrer die Roonstraße von der Hohenzollernstraße aus befährt, kann an der Kreuzung Südallee nur noch rechts abbiegen und über das neue Teilstück der Südallee in den Markenbildchenweg einfahren. Die Roonstraße zwischen Kreisel Kurfürstenstraße und Südallee wird zur Sackgasse und ist für Anlieger über die Kurfürstenstraße zu erreichen.

Aufgrund des neuen Bauabschnittes wird der Bereich der Südallee vor dem Hilda-Gymnasium zur Baustelle, somit muss auch das Parken auf die fertiggestellte andere Straßenseite wechseln.

Für die Schülerschaft wird in Abstimmung mit der Schule eine fußläufige Querungsmöglichkeit der Baustelle dauerhaft sichergestellt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter info-suedallee@stadt.koblenz.de oder unter koblenzbaut@stadt.koblenz.de zur Verfügung.