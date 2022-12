Neuwied (ots) – Am heutigen Freitag, 16.12.2022, erkannte eine Streife der PI Neuwied im Gegenverkehr einen amtsbekannten 38jährigen Mann, der den Beamten mit

einem Pkw entgegenkam. Da den Beamten bekannt war, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden.

Dies hatte der Mann wohl geahnt, denn er gab unmittelbar Gas, offenkundig um sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppte der Mann den Pkw, einen silbernen VW Golf mit Neuwieder Stadtkennzeichen, in der Willi-Brückner-Straße und flüchtete zu Fuß. Der Pkw wurde dann durch die Streife verlassen vorgefunden, allerdings lief der Motor noch, und der Fahrer hatte seinen 9jährigen Sohn im Fahrzeug zurückgelassen. Durch aufmerksame Zeugen wurden die Beamten auf den Fluchtweg des Mannes aufmerksam gemacht. Letztlich konnte er durch Verstärkungskräfte in einiger Entfernung in einem Hinterhof angetroffen und festgenommen werden. Bei ihm wurde noch eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden, zudem wurde ihm eine Blutprobe wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss entnommen. Auf der Dienststelle kam es dann noch zu massiven Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den eingesetzten Beamten, sodass der Mann den Rest des Tages im Polizeigewahrsam verbringen musste. Die Polizei Neuwied sucht nun Zeugen, die die Verfolgungsfahrt und die spätere fußläufige Flucht beobachtet haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu