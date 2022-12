In der Zeit rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel geht es naturgemäß etwas ruhiger zu. Viele Koblenzerinnen und Koblenzer fahren in den Urlaub oder gehen in die Betriebsferien. Auch innerhalb der Stadtverwaltung Koblenz stehen den Bürgerinnen und Bürgern einige Einrichtungen und Dienstleistungen in dieser Zeit nur eingeschränkt zur Verfügung.

Um einen Überblick darüber zu erhalten, in welchen städtischen Einrichtungen es über die Weihnachtstage und zwischen den Jahren zu geänderten Öffnungszeiten kommt, hat die Stadtverwaltung eine entsprechende Übersicht zusammengestellt, die auch ausführlich auf www.koblenz.de zu finden ist.

Ausländerbehörde: vom 22. bis 30. Dezember ist die Pforte nicht besetzt und es sind keine Terminvereinbarungen nachmittags vorgesehen (nur in individuellen Einzelfällen)

Beatusbad: geschlossen vom 24. bis 26. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 1. Januar

Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese: geschlossen vom 23. Dezember bis 2. Januar

Bücherbus: fährt nicht vom 23. bis 30. Dezember

Bürgeramt: Bürgeramt und Servicestelle vom 27. bis 30. Dezember jeweils nur von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet

Führerscheinstelle: übliche Öffnungszeiten, lediglich am 30. Dezember nur bis 11 Uhr geöffnet

Hallenbad auf der Karthause: geschlossen vom 23. Dezember bis 2. Januar

Kompostieranlage Niederberg: geschlossen vom 24. bis einschließlich 31. Dezember

Ludwig-Museum: geschlossen am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar

Mittelrhein-Museum: geschlossen am 24. und 25. Dezember sowie am 1. Januar

Musikschule: geschlossen vom 23. Dezember bis 2. Januar

Schadstoffsammelstelle: geschlossen am 24. und 31. Dezember

Stadion Oberwerth: geschlossen vom 23. Dezember bis 2. Januar

Stadtarchiv: geschlossen vom 27. bis 30. Dezember, wieder geöffnet ab 2. Januar

Stadtbibliothek im Forum Confluentes: geschlossen am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar

Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe: geschlossen vom 23. Dezember bis 2. Januar

Theater Koblenz: am 24. Dezember bleibt das Theater geschlossen, am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar ist das Theater geöffnet. Die Theaterkasse im Forum Confluentes ist an diesen Tagen geschlossen, dafür gibt es Abendkassen, jeweils ab einer Stunde vor Aufführungsbeginn.

Tourist-Information: verkürzte Öffnungszeiten am 24. und 31. Dezember (jeweils von 10 bis 13 Uhr), geschlossen am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar

Umweltamt: geschlossen vom 27. Dezember bis einschließlich 1. Januar, eine telefonische Erreichbarkeit sowie Einsatzbereitschaft in dringenden Fällen ist gewährleistet

Volkshochschule: geschlossen vom 23. Dezember bis 2. Januar

Wertstoffhof mitsamt Verwaltung: geschlossen am 24. und 31. Dezember

Wohngeldstelle: am 27., 28. und 29. Dezember geöffnet von 7 bis 14 Uhr, am 30. Dezember geöffnet von 8.30 bis 12 Uhr

Zulassungsstelle: übliche Öffnungszeiten, lediglich am 30. Dezember nur bis 11 Uhr geöffnet

Bildunterzeile: An den Weihnachtsfeiertagen und zwischen Jahren haben nicht alle Einrichtungen der Stadtverwaltung Koblenz wie gewohnt geöffnet. Die Stadt rät daher, dass sich Bürgerinnen und Bürger zuvor informieren sollen, ob ein Besuch überhaupt möglich ist. Foto: Stadt Koblenz/Egenolf