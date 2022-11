Buchholz (Westerwald) (ots) – Am frühen Nachmittag des 04.11.2022 konnten Beamte der PI Straßenhaus im Bereich der Hauptstraße in Buchholz einen, bereits polizeibekannten, Fahrzeugführer antreffen. Da bekannt war, dass der Fahrzeugführer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt sollte das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zugeführt werden. Der Fahrzeugführer flüchtete daraufhin vor den Beamten über die Hauptstraße in die Asbacher Straße. Dort konnte er nach kurzer Verfolgungsfahrt durch die Beamten gestellt werden. Im Rahmen der folgenden Überprüfung des Fahrzeugführers konnten Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Zeugen, welche Angaben zur Fahrweise des Fahrzeugführers machen können, oder sogar durch ihn gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Rufnummer: 02634 952-0, zu melden.