Koblenz (ots) – In der Nacht vom 04.11.2022 auf den 05.11.2022 kam es zu drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und einem Kennzeichendiebstahl in der Görtzstraße in Koblenz. Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern vor.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1030.