Im Rahmen des Kunstprojektes „Kunst im Weinberg“ präsentiert das Kultur- und Schulverwaltungsamt zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern seit Oktober 2022 sechs Kunstwerke entlang der Weinbergsmauer am Heyerberg in Güls. Am vergangenen Wochenende fand an drei der Kunstwerken Vandalismus statt. Die Kunstwerke wurden hierbei großflächig zerschnitten, sodass eine Instandsetzung leider nicht mehr möglich ist. Das Kultur-und Schulverwaltungsamt hat Strafanzeige gestellt und die Kunstwerke aus den Rahmen genommen.

„Es ist mehr als bedauerlich, dass den öffentlich und für alle Bürger:innen zugänglich präsentierten Kunstdrucken durch Zerstörungswut Schaden zugefügt wurde. Uns fehlt als Stadt Koblenz jegliches Verständnis für solche Ausdrucksformen von gröbstem Vandalismus, die von völliger Respektlosigkeit gegenüber künstlerischer Gestaltung zeugen. Die mögliche Fortsetzung der Kunstpräsentationen im öffentlichen Raum ist dadurch erheblich gefährdet,“ sagt Dezernentin für Bildung und Kultur Dr. Margit Theis-Scholz.

Ursprünglich war geplant, die Kunstwerke im Rahmen des Projektes bis Ende September an einer anderen Örtlichkeit zu zeigen. Die Fortführung des Projektes wird aktuell beraten.

Fotonachweis: Kultur- und Schulverwaltungsamt, Tanja Nikolay