Aktionsbündnis Frauennotruf Koblenz, Beratungsladen für Frauen, Interventionsstelle, Gleichstellungsbeauftragte Rhein-Lahn-Kreis und der Stadt Koblenz, QueerNet Projekt Familienvielfalt, „Frauen Leben Freiheit Koblenz“

„One Billion Rising“ – unter dem Motto „RISE FOR FREEDOM“ treffen sich am 14.Februar weltweit Menschen und tanzen für Frauen*rechte und gegen sexistische Gewalt: Jedes Jahr am 14. Februar ruft die weltweite Kampagne „One Billion Rising“ zu Tanz-Flashmobs auf. Der Tanz zu dem Lied „Break the Chain“ symbolisiert die Selbstbestimmung der Frau* über ihren Körper, richtet sich gegen Gewalt und setzt ein Zeichen für Ermutigung. OBR ist eine der größten internationalen Kampagnen. Weltweit beteiligten sich Menschen in ca. 200 Ländern.

OBR bricht das Schweigen, das noch immer über Gewalttaten an Frauen* liegt, zeigt Solidarität, macht Mut: Denn jede dritte Frau* wird in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Ein Blick in die aktuellen Nachrichten zeigt die erschreckende Situation: In vielen Ländern werden zunehmend Frauen* und Menschen unterschiedlicher Geschlechter und Identitäten unterdrückt und gewaltsam verfolgt.

In Rheinland-Pfalz laden auch in diesem Jahr wieder verschiedene Initiativen zu Protestaktionen ein. Die erfolgreiche und mitreißende Aktion findet in Koblenz bereits zum elften Mal statt. Wir treffen uns am 14.02.2023 um 17.00 Uhr am Löhrrondell. Setzen Sie sich gemeinsam mit uns für Vielfalt, Selbstbestimmung und Frauen*- und Menschenrechte ein. Sie sind herzlich eingeladen, mitzumachen!

Organisiert wird die Veranstaltung in Koblenz von einem engagierten breiten Aktionsbündnis, zu dem unter anderem der Frauennotruf Koblenz, der Beratungsladen für Frauen Koblenz, die Interventionsstelle, die Gleichstellungsstellen des Rhein-Lahn-Kreises und der Stadt Koblenz, das QueerNet Projekt Familienvielfalt, Frauen Leben Freiheit Koblenz“ und weitere engagierte Frauen* gehören.

Nach Begrüßung und Tanzen werden wir zum Zentralplatz ziehen. Dort sind neben dem Tanzen weitere Redebeiträge u.a. von „Frauen Leben Freiheit Koblenz“ und anderen geplant und die Möglichkeit Statements abzugeben.

Um die Choreographie einzustudieren, wird zusätzlich zu der Veranstaltung am 4. Februar von 12.00 bis 14.00 Uhr ein Workshop in der Sporthalle des Görres- Gymnasium Koblenz stattfinden: Gymnasialstr. 3, 56068 Koblenz Eingang: Schanzenpforte. Sie können sich die Schritte auch online anschauen und zuhause einstudieren. ( One Billion Rising Dance Demo)

Eindrücke der Veranstaltung vom letzten Jahr finden Sie hier: https://youtu.be/scxToTesQbo