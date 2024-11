Neuwied (ots) – Neuwied – Im Rahmen der Streife fiel am 14.11.2024 gegen 12:40 Uhr ein E-Scooter auf, der leichte Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer wurde in der Bahnhofstraße kontrolliert. Der 42jährige Verantwortliche gab an, dass er Drogen konsumiert habe. Ein Drogenschnelltest bestätigte dies. Es wurde eine Blutprobe genommen und der E-Scooter sichergestellt.

