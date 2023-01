Am Samstagabend, den 07.01.2023 gegen 23:30 Uhr beobachteten Zeugen auf dem Parkplatz eines Elektromarktes am Saarplatz, wie ein möglicherweise alkoholisierter Autofahrer gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr. Da sich das Polizeipräsidium in unmittelbarer Nähe befindet, suchten die Zeugen persönlich die Dienststelle auf und gaben den entscheidenden Hinweis.

Die Einsatzkräfte begaben sich unmittelbar zur Tatörtlichkeit und konnten den Fahrer – trotz nicht eingeschalteter Lichter am Fahrzeug – noch im Schrankenbereich wahrnehmen und einer Kontrolle unterziehen. Bei dem 54-jährige Fahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, zudem ein schwankender Gang und eine verwaschene Aussprache. Ein Alkoholtest wurde dennoch von ihm verweigert.

Auf der Dienststelle wurde ihm letztlich eine Blutprobe entnommen. Da bei der Durchsuchung auch ein Einhandmesser aufgefunden wurde, leiteten die Beamten neben der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht, auch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.