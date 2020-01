Unbekannte brechen in Büro ein

Koblenz (ots) – Am Neujahrstag wurde der Koblenzer Polizei gegen 14.10 Uhr ein offenstehendes Fenster am Büro der Koblenzer Synagoge in der Schlachthofstraße gemeldet.

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellt vor Ort fest, dass die Fensterscheibe des Verwaltungsbüros mit einem unbekannten Gegenstand zerstört wurde und der Täter so ins Innere gelangte. Hier wurden mehrere Schränke geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeutete der Einbrecher einen geringen Bargeldb-trag.

Das Gebäude der Synagoge war von dem Einbruch nicht betroffen.

Ein Anwohner berichtete, dass er in der Silvesternacht zwischen 00.10 und 00.30 Uhr eine dunkelgekleidete Person gesehen habe, die sich vom Tatort in Richtung Moselweißer Straße entfernte. Nähere Angaben konnte der Zeuge aufgrund der Dunkelheit nicht machen.

Die Kripo Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0261 103-2690.

veröffentlicht am: 02.01.2020