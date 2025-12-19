Das Stadtarchiv Koblenz wird im Laufe des Jahres 2026 die Räumlichkeiten wechseln und im Forum Confluentes untergebracht. Aufgrund der laufenden Umzugsvorbereitungen, insbesondere der Revision und Verpackung der Archivbestände, müssen folgende Angebote ab Januar 2026 vorübergehend eingestellt werden:

– Einsichtnahme in Archivalien und Literatur im Benutzersaal des Stadtarchivs.

– Bearbeitung von Anfragen im Rahmen der Familienforschung. Diesbezüglich können sich Anfragende an das Personenstandsarchiv Rheinland-Pfalz beim Landeshauptarchiv Koblenz wenden ( www.landeshauptarchiv.de ; E-Mail: post@lav.rlp.de ).

– Bearbeitung privater Anliegen sowie von Anfragen aus den Bereichen der Wissenschaft, Erinnerungskultur, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Diese können erst nach dem Umzug wieder bedient werden.

Aktuelle Informationen zum Fortgang des Umzugs werden auf der Homepage des Stadtarchivs unter www.koblenz.de/leben-in-koblenz/kultur/stadtarchiv veröffentlicht.

Das Team des Stadtarchivs bittet um Verständnis und steht für Rückfragen gerne zur Verfügung.