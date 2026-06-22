Aufgrund der Vollsperrung der Moselweinstraße in der Zeit vom 29. Juni bis zum 12. Juli wegen Erneuerungsarbeiten des Straßenbelags, werden für die Maßnahme folgende Umleitungen für den Pkw-, Lkw- und Radverkehr eingerichtet:

Für den Pkw-Verkehr aus südlicher Richtung (Kobern-Gondorf) kommend, erfolgt die Umleitung in Winningen auf die L125 in Richtung GVZ. Am Kreisel des GVZ verläuft die Umleitung weiter über die L52 in Richtung BWZK. Am Ende der L52 geht es anschließend weiter in Richtung BWZK und nach Metternich.

In der Gegenrichtung wird der Verkehr aus Richtung Moselweiß kommend und über die Kurt-Schumacher-Brücke fahrend zunächst auf die B416 in Richtung Mayen und Bonn umgeleitet. Im weiteren Verlauf verlässt die Umleitung die B416 auf die L52/Rübenacher Straße in Richtung BWZK. Am Krankenhaus vorbei wird der Verkehr über die Aachener Straße beziehungsweise die Rübenacher Straße in Richtung GVZ und Polch auf die L52 weitergeleitet. Am Kreisel des GVZ erfolgt die weitere Umleitung in Richtung Winningen und KO-Güls.

Gülser Anlieger können im Verlauf auf die K5/Am Mühlbach abbiegen. Für den übrigen Verkehr erfolgt die Weiterfahrt auf der L125 nach Winningen und anschließend wieder auf die B416.

Die Anliegerzufahrt für die Gewerbetreibenden sowie alle Anwohnenden wird während der Bauzeit gewährleistet.

Für den Lkw-Verkehr aus südlicher Richtung über die B416 sowie von der B49 kommend erfolgt die Umleitung bereits bei Kobern-Gondorf. Dort wird der Verkehr in den Ortskern umgeleitet und anschließend auf die L117 geführt. Im Verlauf der L117 wird die L52 erreicht, auf die weiter in Richtung Koblenz und Industriepark A61 umgeleitet wird. Der L52 wird bis zur Kreuzung mit der Aachener Straße gefolgt. Von dort geht es weiter in Richtung BWZK und nach Metternich.

In der Gegenrichtung wird der Verkehr aus Richtung Moselweiß kommend und über die Kurt-Schumacher-Brücke fahrend zunächst auf die B416 in Richtung Mayen und Bonn umgeleitet. Im weiteren Verlauf verlässt die Umleitung die B416 auf die L52/Rübenacher Straße in Richtung BWZK. Am Krankenhaus vorbei wird der Verkehr über die Aachener Straße beziehungsweise die Rübenacher Straße in Richtung GVZ und Polch auf die L52 weitergeleitet. Der L52 wird bis zur Kreuzung mit der L117 gefolgt. Dort erfolgt die Abfahrt in Richtung Kobern-Gondorf. Im Ort wird der Verkehr anschließend weiter auf die B416 geleitet.

Der Radverkehr wird aus Richtung Güls kommend über die Eisenbahnbrücke nach Moselweiß umgeleitet. Im weiteren Verlauf erfolgt die Streckenführung über die Kurt-Schumacher-Brücke und anschließend in die Straße „An der Fähre“. In der Gegenrichtung wird der Radverkehr von der Straße „An der Fähre“ zunächst auf die Winninger Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke umgeleitet. Anschließend erfolgt die Führung über die Straße „Moselufer“ und danach über die Eisenbahnbrücke. Von dort verteilt sich der Verkehr auf die B416 beziehungsweise die Gulisastraße.