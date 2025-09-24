Mehrere Haltestellen entfallen

Aufgrund der Abriss-Arbeiten der Fußgängerbrücke in der Simmerner Straße (im Bereich der Haltestelle „Fort Konstantin“) fahren die Busse der koveb-Linien 2/12 und N2 in der Zeit vom 27.09.2025 (ab 5:00 Uhr) bis 28.09.2025 (bis 24:00 Uhr) einen geänderten Linienweg:

In Richtung Karthause:

Ab Haltestelle „Brüderkrankenhaus“ über B9 und B327 direkt zur Haltestelle „Pionierhöhe“. Ab hier normale Linienführung.

In Richtung Zentrum:

Ab Haltestelle „Pionierhöhe“ über B327 (Südbrücke), B42, Pfaffendorfer Brücke, Friedrich-Ebert-Ring und Viktoriastraße direkt zur Haltestelle „Zentralplatz/Forum“. Ab hier normale Linienführung.

Folgende Haltestellen entfallen:

„Hauptbahnhof West“, „Fort Konstantin“, „Hüberlingsweg“, „Simmerner Str“, „Friedhof Süd“, „Friedhofskapelle“, „Am Vogelschutzpark“ und „Kuckucksweg“ in beide Richtungen

„Brüderkrankenhaus“, „Roonstraße“ und „Christuskirche“ in Richtung Zentralplatz/Forum

Die Haltestelle „Schweriner Straße“ wird nur von den Fahrten der Linie 12 über Flugfeld bedient.