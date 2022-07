Hammerstein (ots) – Am Dienstagmorgen wurde die Polizeiinspektion in Linz über

einen umgestürzten Baum in der Hauptstraße in Hammerstein informiert. Wie die

Polizei ermittelte, hörten Nachbarn am Montagnachmittag einen lauten Knall und

erkannten, dass die Baumkrone eines Baumes abgebrochen und zu Boden gestürzt

war. Über die Ursache des Schadens kann noch nicht abschließend berichtet

werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle:Polizeiinspektion Linz/Rhein