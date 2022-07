In Zusammenarbeit mit der Fatih-Moschee hat das im Rahmen des Förderprojektes Soziale Stadt zuständige Stadtteilbüro ein kleines, doch gut besuchtes Stadtteilfest im Rheintalweg ausgerichtet. In der südöstlichen Innenstadt kam es so zu vielen interkulturellen, nachbarschaftlichen Begegnungen. Für ein buntes Miteinander sorgten neben Stadtteilmaskottchen Frieda auch die städtische Kindertagesstätte Rheintalwiese und die Gäste des Christlichen Friedensdienstes Eirene. Bei herrlichem Wetter herrschte auf dem mit Luftballons geschmückten Straßenabschnitt eine fröhliche Stimmung. Zur großen Freude aller stand an dem heißen Sommertag ein Eiswagen bereit, und es gab Eis für alle – dank einer Spende der GSG Neuwied. Am offenen Büfett warteten zahlreiche leckere türkische Gerichte sowie Kuchen und Tee auf die hungrigen Besucher. Die Kinder vergnügten sich mit verschiedenen Spielen und konnten mit Malkreide die Straße verschönern.

Informationen zu weiteren Projekten und Veranstaltungen in der Sozialen Stadt gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Telefon 02631 863 070; E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de.