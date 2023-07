Bürgerbeteiligung am 17. Juli auch für Kinder und Jugendliche

Nach der sehr positiv aufgenommenen Neugestaltung der Uferpromenade nördlich des Pegelturms soll nun auch das südliche Deichvorgelände attraktiver werden. Ein Ort zum Verweilen für alle Altersgruppen soll dort entstehen, wo derzeit der Radweg von einer Böschung gesäumt wird. Am Montag, 17. Juli, sind alle Bürgerinnen und Bürger, und explizit auch die Kinder und Jugendlichen des Stadtviertels, zum ersten Schritt der Bürgerbeteiligung eingeladen. Wünsche und Ideen der Anwohnerinnen und Anwohner werden in die konkreten Planungen einfließen, damit der öffentliche Raum vor dem Deich ähnlich der Goethe-Anlagen als beliebter Treffpunkt erschlossen werden kann.

Der zu überplanende Bereich erstreckt sich vom Pegelturm an den Goethe-Anlagen und der Rheinstraße vorbei bis zur Anbindung der Rheinstraße. Ausreichend Platz also, um verschiedene Vorschläge zu einem schlüssigen Konzept zu vereinen. Die finale Planung wird selbstverständlich durch Fachleute erfolgen, damit alle Faktoren, die bei Bauten an Flussläufen zu beachten sind, entsprechend geprüft werden.

Entlang der künftig aufgewerteten Fuß- und Radwege sieht der Vorentwurf mehrere Zugänge zum Rheinufer vor. Erstellt wurde der Vorentwurf nach den Vorgaben des Stadtbauamtes durch das Planungsbüro GROW Landschaftsarchitekten aus Köln.

Mitreden: Wünsche und Vorschläge für die neue Uferpromenade willkommen

Am Montag, 17. Juli, stellen das Planungsbüro und Mitarbeitende der Stadtverwaltung um 16.30 Uhr zunächst den Kindern und Jugendlichen der südöstlichen Innenstadt im Bootshaus am Pegelturm den aktuellen Entwurf vor. Beim anschließenden Rundgang durch das Plangebiet möchten die Landschaftsarchitekten von der jungen Zielgruppe wissen, wie die Spielflächen gestaltet werden sollten und welche Spielgeräte sie sich wünschen, um ihrer Idealvorstellung eines generationenübergreifend attraktiven Rheinufers möglichst nah zu kommen. Um 18 Uhr folgt die Bürgerinformation im Bootshaus am Pegelturm (Restaurant Anatolia), die sich vor allem an die Erwachsenen richtet. Das Planungsbüro wird den Vorentwurf präsentieren und alle Interessierten einladen, mitzureden.