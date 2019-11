Überraschungsgeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und die Schülerinnen und Schüler der Julius-Wegeler-Schule heißen am Donnerstag, 14. November 2019, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Im Rahmen eines Projektes gestaltet die Fachschule für Sozialpädagogik die Vorlesestunde.

Auf dem Programm steht eine lustige Geschichte passend zum Herbst. Was vorgelesen wird, wird noch nicht verraten. Wer sich von der Geschichte überraschen lassen möchte, kann um 16:00 Uhr in die StadtBibliothek kommen. Nach der Leseaktion findet eine themenbezogene Malaktion statt.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.11.2019