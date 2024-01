Trotz erstmaliger Durchführung war das Projekt ein voller Erfolg. Gemeinsam mit 13 Geschäften in der Koblenzer Innenstadt fand vom ersten bis vierten Advent die Tannenbaum-Rallye im Rahmen eines Gewinnspiels statt.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, wurden die Besucher*innen der Koblenzer Innenstadt dazu aufgerufen, ein Foto vor dem dekorierten Tannenbaum in einem der 13 teilnehmenden Geschäfte zu machen. Die Tannenbäume, welche somit als „Selfie-Spots“ dienten, wurden durch eine blaue Koblenzer Weihnachtskugel gekennzeichnet. Anschließend reichten die Teilnehmenden ihr Foto per E-Mail oder über Instagram bei uns ein. Unter allen Teilnehmenden wurden Preise wie Shopping-Gutscheine oder Produkte der teilnehmenden Geschäfte verlost.

Folgende Koblenzer Geschäfte nahmen an dem Gewinnspiel teil (alphabetisch sortiert):

– Baristaz Coffee Heroes

– Bazaar of Wunderbar

– Forum Mittelrhein

– Iris Woldenga

– Kontor V.

– Listmann

– MA’LOA Poke Bowl

– Mountain Warehouse

– MRs-Modellautos

– Rhemo Reisebüro

– Sportorthopädie Rosenbach

– Vanezia Concept Store

– YASI WHO…?

Bildrechte liegen bei der Koblenz-Stadtmarketing GmbH