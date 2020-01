TTC Zugbrücke Grenzau – TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell

TTBL – Sonntag, 12.01.2020, 15 Uhr

Fulda zu Gast in Grenzau: TTC will die Hessen angreifen

Der TTC Zugbrücke Grenzau startet mit einem Doppelpack in das neue Jahr: Die Westerwälder sind zunächst am Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr beim 1. FC Saarbrücken TT zu Gast. Zwei Tage später, am Sonntag, 12. Januar, empfängt der TTC in der Zugbrückenhalle den TTC RS Fulda-Maberzell zum ersten Heimspiel des neuen Jahres (15 Uhr).

„Die Spiele gegen Fulda versprechen immer spannende Spiele zu werden“, sagt der TTC-Vorsitzende Frank Knopf. „Darauf hoffen wir auch in dieser für uns nicht einfachen Saison. Wir spielen immer gerne gegen die Hessen, denn das sind zumeist für die Zuschauer hoch interessante Spiele. Und für uns ist es nicht nur der Heim-Auftakt in das neue Jahr. Es ist zugleich auch der Auftakt zu vier Heimspielen in Serie, in denen wir uns für so manch gute Leistung im bisherigen Saisonverlauf belohnen wollen. Auch wenn die Favoritenrolle natürlich klar an Fulda-Maberzell geht.“

Die Hessen konnten das erste Aufeinandertreffen beider Teams in der laufenden Saison deutlich für sich entscheiden. Fulda setzte sich Mitte Oktober in eigener Halle mit 3:0 durch. Ruwen Filus hatte Grenzaus Routinier Mihai Bobocica mit 3:0 besiegt. Kanak Jha zog mit 1:3 gegen Tomislav Pucar den Kürzeren. Und Anders Lind konnte gegen Fan Bo Meng zwar zwei Mal nach Sätzen ausgleichen, musste sich am Ende aber knapp mit 2:3 geschlagen geben.

„Wir können das sicherlich besser“, ist TTC-Cheftrainer Chris Pfeiffer überzeugt. „Das wird wie immer ein schweres Spiel, aber ich sehe da für uns auch Chancen, in jedem Einzel noch ein bisschen besser aufzutreten und dem Gegner das Leben noch deutlich schwerer zu machen als beim Hinspiel.“

Fulda beendete die Vorrunde zwar „nur“ auf dem 10. Tabellenplatz und wird unter normalen Umständen auch nicht mehr in den Kampf um die Play-off-Plätze eingreifen. Allerdings hatte man nach 16 Saisonspielen fünf Siege auf dem Konto und damit deutlichen Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle. Die meisten Punkte hat bisher der ehemalige Grenzauer Ruwen Filus eingefahren (Bilanz 13:10), gefolgt von Tomislav Pucar (11:7). Dahinter aber sind auch die Hessen nicht übermächtig besetzt. Fan Bo Meng holte seinen bisher einzigen Einzelsieg (Bilanz 1:11) ausgerechnet gegen Lind, Qing Yu Meng (0:3) und Thomas Keinath (0:1) hatten in der Hinrunde kein Spiel gewinnen können.

Zwei Tage zuvor ist der TTC jedoch der klare Außenseiter, wenn man im Saarland auf TTBL-Spitzenreiter Saarbrücken trifft. Mit lediglich drei Niederlagen und satten 13 Siegen ist man derzeit völlig zurecht Bundesliga-Tabellenführer vor Düsseldorf, Ochsenhausen und Bremen. Mit Kun Shang (14:3), Patrick Franziska (8:3) und Darko Jorgic (12:4) verfügen die Saarländer über drei Spieler mit herausragender Bilanz. Komplettiert wird das Team von der positiven Bilanz (5:2) von Tomas Polansky. Lediglich Christian Pletea (1:2) kam bisher noch nicht so zum Zuge.

Quelle: TTC Zugbrücke Grenzau e.V.

veröffentlicht am: 08.01.2020