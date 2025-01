Koblenz (ots) – Am heutigen Mittwoch, 22. Januar 2025 wurde eine 87-jährige Frau aus Koblenz Opfer eines Trickdiebstahls. Nachdem sie gegen 11.30 Uhr ihr Wohnanwesen in der Manderscheider Straße betreten hatte, wurde sie durch eine ihr unbekannte Frau angesprochen. Die Frau habe ihr gegenüber angegeben, dass sie eine Familie im Haus aufsuchen wolle. Nachdem diese angeblich nicht angetroffen werden konnte , bat man die Geschädigte wenig später um einen Zettel und einen Stift. Gemeinsam betrat man die Wohnung des Opfers, um eine Nachricht für die Nachbarn zu schreiben. Währendessen betrat eine zweite Frau die Wohnung und entwendete, wie sich im Nachhinein herausstellte, Schmuck aus einem Behältnis im Schlafzimmer. Gemeinsam verließen die Frauen die Wohnung in unbekannte Richtung. Die erstgenannte Frau war laut Aussage der Geschädigten ca.

20-25 Jahre alt, korpulent und sprach mit Akzent. Die andere Frau soll um die 60 Jahre alt gewesen sein und war vermutlich ausländischer Abstammung.