Neuwied (ots) – Neuwied – Am 30.08.2022 wurde gegen 14:00 Uhr durch die 83jährige Geschädigte mitgeteilt, dass sie soeben Opfer eines Trickdiebstahl geworden ist und ihr diverse Schmuckstücke entwendet wurden. Eine ihr unbekannte Frau klingelte und bat um einen Zettel um einer Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen. Als sie dann kurz in die Wohnung gelassen wurde, erbat sie ein Glas Wasser und ging sodann nochmal nach draußen, da sie angeblich vergessen hatte, ihr Auto abzuschließen. Als sie dann wieder in die Wohnung kam, sagte sie zur Geschädigten, dass man am Besten gerade in der Küche bliebe und trank dort das Glas Wasser. Anschließend verließ sie die Wohnung. Erst später fiel der Geschädigten auf, dass zwei Schmuckschatullen aus dem Kleiderschrank nun auf der Couch standen und daraus diverse Schmuckstücke in einem Wert von ca. 3.500 -4.000 Euro fehlten.