Koblenz (ots) – Am Dienstag, dem 30.08.22, gegen 23:00 Uhr befuhr ein heller/weißer MINI Cooper die B42 aus Richtung Urbar kommend in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe vom Bahnhof KO-Ehrenbreitstein überfuhr der Pkw, aus noch ungeklärter Ursache, eine Verkehrsinsel und riss dabei, die auf der Verkehrsinsel angebrachten Verkehrszeichen ab. An dem MINI Cooper dürfte durch die Kollision ein erheblicher Sachschaden entstanden sein. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit dem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.

Möglicherweise gibt es Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu einem heller/weißer MINI Cooper mit Schäden im Frontbereich machen können.

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet Zeugen sich unter der Rufnummer

0261/1032510 oder per E-Mail unter pikoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.