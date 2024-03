Anlässlich des diesjährigen internationalen Weltfrauentags am 08. März lud der Dezernent für Bildung und Kultur Ingo Schneider zum fünften Mal zum Treffen der Koblenzer Kulturfrauen ein. Rund 40 Akteurinnen der Koblenzer Kulturszene fanden sich in der S/KO Schauspielschule in Koblenz-Ehrenbreitstein ein.

Diesen besonderen Tag – den Weltfrauentag – nutzte Schneider, um die Leistungen dieser Frauen zu würdigen und sie in ihrem Engagement zu bestätigen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der der dichteren Vernetzung der Frauen untereinander und dem Dialog mit der Stadtverwaltung, so Ingo Schneider. Auch als männlicher Dezernent betrachtet er Frauenpolitik nicht als ausschließlich weibliche Aufgabe. Daher möchte er das regelmäßig stattfindende Treffen der Koblenzer Kulturfrauen gerne weiter fortführen.

In dem unter der Leitung von Arina Horre zusammengestellten kulturellen Begleitprogramm, das von Schüler*innen und Absolvent*innen der S/Ko Schauspielschule dargeboten wurde, war die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und deren Selbstverständnis ein passendes Thema, das zu weiteren Gesprächen anregte. Die Gelegenheit zum anschließenden Austausch und zum Vernetzen wurde rege genutzt und fand bei allen Beteiligten ein positives Echo.

Fotos Stadt Koblenz/Rebekka Jachmig