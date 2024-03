Am 24. März findet um 18 Uhr in der Sayner Hütte das erste Konzert der Saison statt. Unter dem Motto „Viento de primavera“, also Frühlingswind, werden junge Sängerinnen und Sänger sowie Gitarristen ein spannendes Programm mit Werken von Benjamin Britten, Mauro Giuliani, Federico García Lorca, Guido Santórsola, Franz Schubert und Fernando Sor vortragen. Das Konzert für Solo- und Duettbeiträge ist eine Kooperation der Sayner Hütte mit der Hochschule für Musik in Mainz und der Koblenz Guitar Festival & Academy. Es musizieren Lukas Klemmer, Yucen Du, Emilio Lutz, Xin Jin, David Dyakov und Igor Klokov (Gitarre) sowie Dina Levit, Nerea Elizaga Gómez und David Schläger (Gesang). Der Eintritt ist frei.