Bendorf. „Transformation der Wirtschaft durch den Klimawandel – eine Chance für Bendorf“ lautet das Motto des 26. Bendorfer Wirtschaftstages, der am Mittwoch, 3. November, um 19 Uhr in der Krupp’schen Halle auf dem Denkmalareal Sayner Hütte stattfindet.

Das jährliche Treffen von Wirtschaft und Politik, Handel und Tourismus, Verwaltung und Medien wurde 1995 von der Stadt Bendorf initiiert und dient zum Austausch von Informationen und Erfahrungen.

Das Thema ist hochaktuell: Wir leben in einer Zeit des rasanten Wandels, die vergleichbar ist mit der industriellen Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Industrialisierung hat zu grundlegenden gesellschaftlichen und sozialen Umbrüchen und letztlich zum heutigen Wohlstand der Industrienationen geführt.

Die Folge der Industrialisierung ist der Klimawandel. Lange geleugnet und verdrängt, kommt er nun mit voller Wucht auf uns zu.

Das erfordert schnelle, aber auch durchdachte und komplexe Lösungen.

Gerade die Wirtschaft steht in fast allen Bereichen vor einer großen Herausforderung. Bendorf möchte dies auch als Chance begreifen und versucht, über ein neues Stadtentwicklungskonzept transformative Lösungen zu finden.

Ein Zukunftsthema für Bendorf ist dabei das Thema Wasserstoff, welches beim diesjährigen Wirtschaftstag exemplarisch für den bevorstehenden Transformationsprozess beleuchtet wird.

Die Stadt Bendorf hat einen Förderantrag als Wasserstoff-Region in der Kategorie HyStarter gestellt und wurde unter 65 Bewerbern als eine von 15 Regionen in Deutschland ausgewählt.

Nadine Hölzinger, Geschäftsführerin der Spilett New Technologies GmbH, Berlin, wird die Stadtverwaltung im Rahmen des HyStarter-Projekts im kommenden Jahr organisatorisch und inhaltlich beraten, um konkrete Projektideen für Wasserstoffkonzepte zu erstellen. In einem Vortrag gewährt sie beim Wirtschaftstag Einblicke in dieses zukunftsträchtige Thema.

Interessierte UnternehmerInnen und BürgerInnen sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Anmeldungen sind möglich bis spätestens 28. Oktober per E-Mail an margret.heinrich@bendorf.de oder telefonisch unter 02622-703-173.

Es gilt die 2G+ Regelung, daher wird darum gebeten, bei der Anmeldung auch den Impfstatus mitzuteilen. Da nur die nach der aktuellen Corona-Regelung vorgegebene Anzahl von Personen an der Veranstaltung teilnehmen kann, gilt der Zeitpunkt der Anmeldung.

Foto- Urheber: M. L. M. Engel

Der Bendorfer Wirtschaftstag findet in der Krupp’schen Halle statt.

Quelle: Stadt Bendorf am Rhein