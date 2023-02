Um neue Wege des Transfers in der Region sichtbar zu machen, wird das Transferteam der Universität Koblenz am 13. März 2023 ein TransferBarcamp veranstalten. Dazu sind sowohl Vertreter*innen aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft herzlich eingeladen. Anmeldungen werden bis 1. März 2023 erbeten.

In dieser so genannten Anti-Konferenz mit offenen Workshops, deren Inhalte und Ablauf von den Teilnehmer*innen zu Beginn der Veranstaltung selbst entwickelt und im weiteren Verlauf gestaltet werden, können alle Interessierten ihre Themen selbst einbringen. Dies in Barcamp Sessions wie kurzen Impulsvorträgen, Workshops oder Diskussionen. Teilnehmer*innen können bereits bei der Anmeldung Themenvorschläge und Fragen eintragen, sich aber auch spontan am Tag selbst für einen aktiven Beitrag entscheiden.

Nach dem Get-Together um 9 Uhr werden die Teilnehmer*innen vom rheinland-pfälzischen Minister für Wissenschaft und Gesundheit, Clemens Hoch, und von Prof. Dr. Claudia Quaiser-Pohl, Vizepräsidentin für Forschung und Transfer der Universität Koblenz, begrüßt. Anschließend können sich die Teilnehmenden in ihre Barcamp Sessions einbringen, ab 17:30 Uhr wird die Veranstaltung bei Snacks ausklingen. Für das leibliche Wohl ist den ganzen Tag gesorgt.

Anmeldungen zum TransferBarcamp werden bis zum 1. März 2023 erbeten unter

https://www.uni-koblenz.de/de/transfer/anmeldung-zum-transferbarcamp

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Plätze sind begrenzt und werden in der Reihenfolge des Eingangs vergeben.

Das TransferBarcamp wird vom Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz gefördert.