Mit einem bunten Abendprogramm hat Oberbürgermeister David Langner das Koblenzer Tollitätenpaar, Prinz Sven und seine Confluentia Lisa, samt Gefolge feierlich empfangen. Damit wurde die diesjährige Karnevalssession von Seiten der Stadtverwaltung offiziell eingeläutet.

Das abwechslungsreiche und unterhaltsame Programm überzeugte die fast 400 Gäste im Großen Saal in der Rhein-Mosel-Halle. Nach dem Einmarsch mitsamt Sessionslied und den Begrüßungsreden von Prinz und Confluentia wandte sich auch der Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Andreas Münch, ans Publikum. „Es ist toll, dass wir nach den coronabedingt abgesagten Sessionen der letzten Jahre nun wieder wie gewohnt Karneval feiern können. Die Vereine in Koblenz haben hart dafür gearbeitet, dass die Tage des Straßenkarnevals in knapp einer Woche beginnen können“, erklärte Münch. Für Oberbürgermeister David Langner, der ebenfalls eine Büttenrede auf der Bühne zum Besten gab, ist der traditionelle Empfang des Kowelenzer Tollitätenpaars in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. „Es liegt eine schwierige Zeit hinter uns und ich freue mich, dass jetzt endlich wieder so viel Leben im Karneval und in unserer Stadt ist. Der Prinzenempfang ist für mich eine tolle Gelegenheit, den vielen Menschen, die sich so sehr für den Karneval engagieren, von Seiten der Stadt zu danken. Man merkt, wie viel Begeisterung dahintersteckt, gerade auch bei Prinz Sven und Confluentia Lisa“, so Langner.

Für stimmungsvolle Unterhaltung während des Abends sorgten die Musikbeiträge der Coverband Vinnie Cooper und die beeindruckenden Tanzeinlagen der Garde- und Showtanzgruppen der Gülser Seemöwen. Auch die Vergabe von Orden durfte im Programm des Prinzenempfangs nicht fehlen. Mit mehreren Preisen und Geschenken wurde das Tollitätenpaar mitsamt Hofstaat, das dieses Mal vom Karnevalsverein KG Rheinfreude aus Neuendorf gestellt wird, für ihren Einsatz in der närrischen Zeit gewürdigt. Eine besondere Ehrung erhielten Prinz und Confluentia mit dem Überreichen des Schängelordens des Oberbürgermeisters. Außerdem pflanz die Stadt ihnen zu Ehren einen Baum. Weitere Preisträger des Schängelordens waren Petra Knopp vom Narren-Club Waschem 1986 e.V. und Torsten Schupp, auch bekannt als Torty de Banana, von der Narrenzunft Grün-Gelb Karthause e.V., die sich beide um ihr großes Engagement für den Koblenzer Karneval verdient gemacht haben.

Bildunterzeile: Das Tollitätenpaar, Prinz Sven und Confluentia Lisa, samt Gefolge auf der Bühne zusammen mit Oberbürgermeister David Langner. Foto: Stadt Koblenz/Hannah Dorgeist