Adenau – 08.12.2023. Für die Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen sowie der 10. bis 12. Klassen stand diese Woche eine außergewöhnliche Erfahrung auf dem Stundenplan. Die Profis der EPG Baskets aus Koblenz, die in der Basketball Bundesliga ProA spielen, waren zu Gast in der Sporthalle der Realschule Plus in Adenau. Das Training wurde von Headcoach Patt Elzy persönlich geleitet. Unter seiner Anleitung erhielten die Schülerinnen und Schüler wertvolle Einblicke in spezielle Taktik- und Spieleinheiten, die normalerweise nur den Profis vorbehalten sind. Es war eine einmali-ge Gelegenheit für die jungen Sportbegeisterten, von den Experten zu lernen und sich inspirieren zu lassen. Die VR Bank RheinAhrEifel eG spielte eine maßgebliche Rolle bei der Organisation die-ses besonderen Events. Sie unterstützte die Veranstaltung und stellte den Kontakt zur Schule her, um diese wertvolle Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler zu ermögli-chen. „Wir sind stolz darauf, die EPG Baskets und die Realschule Plus in Adenau bei dieser Ini-tiative zu unterstützen. Sportliche Aktivitäten wie diese tragen nicht nur zur körperli-chen Gesundheit bei, sondern fördern auch den Teamgeist, die Disziplin und die sozialen Fähigkeiten unserer Jugendlichen. Wir sind fest davon überzeugt, dass solche Begeg-nungen eine nachhaltige Wirkung auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ha-ben”, so Michael Nisius, Bereichsleiter Vertriebsmanagement der VR Bank RheinAhrEifel eG. Über die VR Bank RheinAhrEifel eG Die VR Bank RheinAhrEifel eG ist der genossenschaftliche und leistungsstarke Finanzpartner für mehr als 245.000 Kundinnen und Kunden in der Region Rhein-Ahr-Eifel-Mosel. Hauptsitz der Genossenschaft ist Koblenz, Verwaltungssitze sind Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mayen und Neuwied. Das Geschäftsgebiet der Bank erstreckt sich in der Länge vom Rhein bei Remagen bis in den Süden der Vulkaneifel nach Gillenfeld und Oberwinter/Rheinbreitbach. In der Breite von Oberstadtfeld (bei Daun) bis nach Koblenz Arenberg bzw. von Treis Karden an der Mosel, bis nach Altenahr an der Ahr. Die Regionalbank gehört den rund 145.000 Bankeigentümerinnen und Bankeigentürmern. Sie machen die Bank zu einer der mitgliederstärksten Organisationen in Rheinland-Pfalz. Dadurch kommt ihr eine besondere Verantwortung für die Wirtschaftsregion zu: Anspruch der Bank ist es, unter dem Motto „Wir sind Heimat“, die regionale Wirtschaft im Sinne ihrer Mitglieder kontinuierlich zu stärken. Bei einer Bilanzsumme von 6,4 Milliarden Euro verwaltet die Genossenschaft ein Kundenwertvolumen von über 13,8 Milliarden Euro. Das Finanzinstitut beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende, davon rund 54 Auszubildende. (Stand: November 2023)

Mehr unter: www.vr-rheinahreifel.de