Die Stadt Boppard heißt Besucher aus Nah und Fern zum alljährlichen Zwiebelmarkt herzlich willkommen, dessen Tradition bis ins späte Mittelalter zurückreicht. Am Mittwoch, dem 10., und Donnerstag, dem 11. September 2025, verwandeln sich die Rheinallee und der Marktplatz von 8 bis 18 Uhr in eine lebendige Einkaufsstraße mit besonderem Flair.

An rund 130 Ständen wird ein breitgefächertes Warenangebot präsentiert, das weit über die namensgebenden Zwiebeln hinausgeht. Von frischen Zwiebeln und Blumenzwiebeln über hochwertige Lederwaren, Schmuck und Kleidung bis hin zu Gewürzen, Werkzeugen und einem vielfältigen kulinarischen Angebot – ist für jeden Geschmack was dabei.

Die Stadt Boppard lädt alle Interessierten herzlich ein, die einzigartige Atmosphäre dieses Marktes zu genießen und sich von der Vielfalt der Produkte begeistern zu lassen. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen zahlreiche öffentliche Parkmöglichkeiten bereit, darunter das City-Parkdeck (Marienberg), in der Tiefgarage Karmeliterstraße, auf dem Parkplatz P2 unterhalb der Polizei oder auf dem Parkplatz St. Remigius. Während des Marktes sind Rheinallee und Marktplatz für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Erleben Sie unvergessliche Tage voller Tradition, Genuss und lebendiger Marktatmosphäre – wir freuen uns auf ihren Besuch!