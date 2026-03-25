Gemeinsame Pläne standen auch beim jüngsten Netzwerktreffen der Naturgenuss-Partner im Landhotel Fernblick im Mittelpunkt

Kreis Neuwied. Der einsame Cowboy, der seinen Job erledigt und danach allein der Sonne entgegen reitet, hat ausgedient. Zumindest in Vermarktungsfragen. Dass zeitgemäße Touristik dahingehend kein Spielfeld für Einzelgänger ist, verdeutlichte einmal mehr das jüngste Netzwerktreffen der Naturgenuss-Partner im Landhotel Fernblick in Hümmerich: „Was bei unseren Nachbarn in Österreich und Italien längst Einzug gehalten hat, ist auch bei uns auf dem Vormarsch: Unbeschwerter Naturgenuss mit regionalen Produkten nutzen wir als Instrument des Fremdenverkehrs. Mittlerweile sind 90 Partner in unserem bedeutsamen, regionalen Netzwerk vereint und der Bekanntheitsgrad wächst“, freut sich Landrat Achim Hallerbach über den Zuspruch zum Erfolgsmodell, bei dem für den Landkreis Neuwied Jörg Hohenadl von der Wirtschaftsförderung und der Naturpark Rhein-Westerwald mit Geschäftsführerin Irmgard Schröer verantwortlich zeichnen.

Mit publikumswirksamen Aktionen wie „Advent auf den Höfen“, den „Beef-Wochen“ und dem „Regionalmarkt“ trägt die jahrelange Aufbauarbeit beider Einrichtungen Früchte und das Engagement der Partner zahlt sich aus.

„Advent auf den Höfen“ hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem echten Publikumsliebling entwickelt, wo sich hier und da mittlerweile über tausend Besucher an einem Nachmittag ein Stelldichein geben. Damit bilden „die Höfe“ gerade auch in der sonst touristisch ärmeren Jahreszeit von November und Dezember definitiv eine der erfolgreichsten, touristisch geprägten Angebotsreihen in der Region.

Aber auch die „Westerwälder Beef-Wochen“, die nun zum dritten Mal nun in Folge zwischen Mai und Juni stattfinden, sind ein eindeutiger Fingerzeig auf eine echte regionale Genuss-Stärke zwischen Rhein und Westerwald. Rindfleisch von bester Güte, oftmals sogar in Bio-Qualität, gibt es hier in einer beeindruckenden Vielfalt und Verfügbarkeit.

„Unsere Rindervielfalt ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen rheinland-pfälzischen Regionen. Leider wird diese Einzigartigkeit noch zu wenig als Werbe-Vehikel erkannt, vermarktet und wertgeschätzt. Die `Beef-Wochen´ wollen mit Aktionen wie dem `Beef-Tasting´ von bis zu sieben Premium Fleischrinderrassen und weiteren kulinarischen Angeboten die Region für diese besondere, regionale Stärke sensibilisieren“, stellt Jörg Hohenadl fest.

Marketing benötigt Plattformen – über Initiativen wie „Naturgenuss“ und „Wir Westerwälder“ werden beispielsweise auf der Landfrauenmesse im April wieder zahlreiche Partner vor Ort in Wirges sein. „Als Regionalinitiativen kooperieren wir eng, machen gegenseitig Werbung und entwickeln gemeinsam Ideen. So etwa mit der „WällerBox“, die noch viel Potential birgt. Noch in diesem Jahr geht es in den Relaunch“, erläutern Irmgard Schröer und Jörg Hohenadl. Bei seinen vielschichtigen Aktivitäten hat der Landkreis ebenfalls die Potentiale in Nordrhein-Westfalen fest im Blick. Mit seinen Nachbarn ist der Landkreis Neuwied allein deshalb bereits entsprechend vernetzt, weil Nordrhein-Westfalen ein ideales Ziel für die Vermarktung Westerwälder Regionalprodukte ist. Dafür gibt es gute Gründe: über eine Million Einwohner in unmittelbarer Nähe, im Schnitt einkommensstark, eher urban strukturiert und daher an ländlicher Attraktivität interessiert. Zudem sind die touristischen Quellmärkte von NRW mit denen in der Region Rhein-Westerwald identisch. Folgerichtig war die Teilnahme an der WanderArt Messe in Königswinter Anfang März.

„Selbst bei der Rheinland-Pfalz Touristik ist `Naturgenuss´ mittlerweile eine feste Größe – wir sind im Geschäftsfeld `Wein & Kulinarik´ Mitglied im strategischen Lenkungsteam. Unsere Botschaft auch hier: der Wert regionaler Produkte muss für den Tourismus noch stärker erkannt werden“, appellierte Jörg Hohenadl auch während der Sitzung dafür, die gemeinsamen Anstrengungen zielorientiert auszubauen und die Potentiale im Fremdenverkehr nicht nur zu verwalten. In diesem Zusammenhang forderte der Regionalexperte ebenfalls ein erkennbar verstärktes und konkretes Engagement der touristischen Einrichtungen ein.

Im Verlauf ihres Netzwerkreffen thematisierten die zahlreich versammelten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem geführte Genussthemen-Wanderungen sowie die Weiterentwicklung neuer Ideen und produktspezifischer Jahresschwerpunkte. Ebenfalls auf der Agenda: Die Social Media Aktion 2026, der Themenherbst „Kartoffel“, das neue Rezeptheft und der Naturgenuss Regionalmarkt am 20. September 2026 in Neustadt (Wied).

„Machen wir gemeinsam unsere Region auch in dem Regionalprodukten und im Genuss-Segment noch bedeutsamer und attraktiver. Denn: `Naturgenuss´ ist Tourismus-Plus!“ Der verbale Motivationsschub von Irmgard Schröer und Jörg Hohenadl trägt die Botschaft in sich: Regionale Produktvielfalt ist ein echter Tourismusfaktor.

Foto-Unterzeile: Regen Zuspruchs erfreute sich auch das jüngste Netzwerktreffen der Naturgenuss-Partner im Landhotel Fernblick in Hümmerich. Die Botschaft: Regionale Produktvielfalt ist ein echter Tourismusfaktor. Fotos: Thomas Herschbach