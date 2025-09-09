Mit eigenen Aufnahmen von Toilettenschildern, die Maggy K. Schwand über einen mehr als zehnjährigen Zeitraum zusammengestellt hat, überrascht die Fotografin und möchte zudem neugierig machen. Es sind durchaus die gängigen und altbekannten Schilder dabei, die sozusagen ganz normal aussehen. Es gibt aber auch kuriose, lustige und interessante Exemplare darunter. Für alle Altersgruppen bieten sich somit Aspekte, die in dieser Form einzigartig sind. Beispielsweise durch das Ablichten von in den Niederlanden (Delft) entdeckten Türkennzeichnungen für Damen- und Herrentoilette mit jeweils dem Portrait der Königin und des Königs, was durchaus für den Humor der Menschen in unserem Nachbarland sprechen kann. Die Toilette ist immer auch ein sozialer Ort, ebenso ein Ort der Gefühle, bewusst ausgewählte Beschilderungen für diesen Ort können den Blick dafür sensibilisieren.

Maggy K. Schwandt macht interessante Fotos seit ihrer Kindheit, als sie im Alter von 8 Jahren einen AGFA-Fotoapparat von ihren Eltern geschenkt bekam. Sie war lange Jahre Sprachdozentin an der vhs-Koblenz. Sie zeigte bereits im Foyer der vhs Fotodarbietungen zum Thema „Der Mensch und sein Hund“. Mit ihrer Ausstellung „Toilettenschilder in aller Welt“ erweitert Sie ihren Blick auf Orte und Beschilderungssysteme, die sonst weniger im Focus sind.

Die Ausstellung ist noch bis Dezember im Foyer der vhs von Mo – Fr. von 9:00 Uhr – 20:00 Uhr zu sehen.

Foto Maggy k. Schwandt: Toilette Flughafen New York, Terminal 8.