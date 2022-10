Für alle erfolgreichen Teilnehmenden am diesjährigen Lesesommer oder Vorlese-Sommer in der Stadtbibliothek Koblenz gibt es ein besonderes Highlight. Am Montag, 07. November 2022 finden lustige Zaubershows in der StadtBibliothek am Zentralplatz statt. Tim Salabim ist Kinderzauberer mit Leib und Seele. In seiner beliebten Comedy-Zaubershow geht es drunter und drüber und es gibt viel zu Lachen und Staunen.

Die Dauer der zauberhaften Show für die ganze Familie beträgt ca. 45 Minuten. Es werden zwei Veranstaltungen angeboten, Beginn 16:30 Uhr oder 18:00 Uhr.

Die Karten sind in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes im 4. OG an der Infotheke erhältlich.

Für alle erfolgreichen Teilnehmenden am Lese- und Vorlese-Sommer ist der Eintritt frei! Vorlese-Kinder dürfen eine Begleitperson kostenfrei mitbringen.

Für alle anderen kostet der Eintritt 4,- €.

„Lesen beflügelt“- das war das Motto des diesjährigen Lesesommers in Rheinland-Pfalz. Über 1.000 Kinder nahmen in der Stadtbibliothek Koblenz teil, lasen jede Menge Bücher und erhielten eine Urkunde für ihre Teilnahme. Neben dem Lesesommer wurde unter der Überschrift „Der erste Schritt zum lesen – lass Dir vorlesen“ eine weitere Leseförderaktion neu ins Leben gerufen, der Vorlese-Sommer. Auch hier waren viele Vorlesende und neugierige Kinder mit dabei.

Infos zur Stadtbibliothek unter www.koblenz.de

Quelle Foto: Fotolia, Werbeagentur Blick-Fang, Privat, Canva, Adobe, Filmoria Das Cover Bild steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt der Pressemeldung und wurde vom Next Team ausgewählt.