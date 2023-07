Sicherheitstag am Samstag, 15. Juli, auf dem Luisenplatz

Wie sollten Privathaushalte sich auf mögliche Krisenlagen vorbereiten? Und was tun die Profis, wenn beispielsweise die Stromversorgung ausfällt? Das und mehr zeigen THW und Feuerwehr am Samstag, 15. Juli, von 10 bis 16 Uhr auf dem Luisenplatz in Neuwied. Zur Freude der Kleinen bringen sie auch große Fahrzeuge und Gerätschaften mit. „Besonders die jüngsten Gäste freuen sich immer, einmal auf ein Feuerwehrauto zu klettern und sich alles ganz genau ansehen zu dürfen“, weiß Florian Bauer, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Neuwied, aus eigener Erfahrung. Neben der neuen Drehleiter präsentiert die Feuerwehr Neuwied ein Tanklöschfahrzeug. Den richtigen Einsatz eines Feuerlöschers können Besucherinnen und Besucher an einer Simulationsanlage üben.

Und es gibt noch mehr zu entdecken: Die Polizei kommt zum Sicherheitstag, den die städtischen Senioren-Sicherheitsberater mit dem Ordnungsamt organisiert haben, mit dem Sicherheitsmobil und präsentiert auf dem Luisenplatz auch ihr Fahrzeug zur Unfallaufnahme. Am Rettungswagen des DRK können Besucherinnen und Besucher unter anderem ihren Blutdruck messen lassen – angesichts der aktuellen Hitze ein Thema, das nicht nur Ältere beschäftigt. Anschauungs- und Infomaterial wie das Notfallheft der Stadtverwaltung (abrufbar unter www.neuwied.de/notfall) gibt es unter anderem an den Ständen von Ordnungsamt und Senioren-Sicherheitsberatern.