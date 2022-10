Lahnstein. Turbulent geht es in den nächsten Wochen auf der Bühne des Lahnsteiner Theaters zu. Den „Himmel auf Erden“ sucht Gastwirt erst einmal vergebens auf dem Landgut Lindenau. Denn zunächst führt ihn sein Besuch auf dem vermeintlichen Gutshof des Schwiegersohns durch allerhand Verwicklungen.

Statt Eier und Schinken erwarten ihn ein (heimlicher) Komponist, ein Gutsverwalter, der keiner ist, eine Zufallsbekannte, die sich als schrullige (Fast-)Verwandte entpuppt und noch einige andere schräge Typen, die für ein exzellentes Verwirrspiel sorgen.

Die Filmkomödie „Der Himmel auf Erden“ mit Hans Moser, Theo Lingen, Heinz Rühmann und Adele Sandrock gehört mit zu den erfolgreichsten Filmen der dreißiger Jahre. Nun darf man sich auf die Theaterversion auf der Lahnsteiner Bühne freuen.

Die Premiere dieser Uraufführung ist am 27. Oktober 2022 um 20.00 Uhr. Karten gibt es unter www.ticket-regional.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, darunter in der Touristinformation am Salhofplatz.

Bildunterschriften: Im Lahnsteiner Theater kann man den „Himmel auf Erden“ erleben. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)