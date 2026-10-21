Wie funktioniert wirtschaftliches, versorgungssicheres und klimafreundliches Heizen in der Praxis? Antworten darauf liefert der bundesweite „Tag des offenen Heizungskellers“ am Samstag, 21. November, der auch in Koblenz stattfindet. Unterstützt wird die Koblenzer Aktion durch die Klimaleitstelle der Stadt Koblenz, mehrere Umweltschutzgruppen und BEN-Mittelrhein e.V.

Im Rahmen der Aktion öffnen private Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ihre Türen, um praxisnahe Einblicke in nachhaltige Heiztechnik zu gewähren. Interessierte Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort aus erster Hand über den Einsatz von Wärmepumpen, Solaranlagen und weiteren erneuerbaren Systemen informieren. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, direkte Erfahrungsberichte zu Themen wie Planung, Kosten und Wohnkomfort zu erhalten.

Koblenzer Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer mit Wärmepumpe, die als Gastgeber für ihre Nachbarschaft den Keller öffnen und ihre Erfahrungen teilen. Unterstützung im Vorfeld und bei der Durchführung sowohl durch die lokalen Unterstützer als auch die bundesweite Organisation ist selbstverständlich. Technische Kenntnisse sind nicht notwendig, es geht um persönliche Erfahrungen. Weitere Informationen zum bundesweiten Aktionstag und zur Anmeldung als Gastgeber finden sich im Internet unter www.offenerheizungskeller.de Gesucht werden nochKoblenzerHausbesitzerinnen und Hausbesitzermit Wärmepumpe, dieals GastgeberfürihreNachbarschaftdenKeller öffnen und ihre Erfahrungen teilen. Unterstützung im Vorfeld und bei der Durchführung sowohl durch die lokalenUnterstützerals auch die bundesweite Organisation ist selbstverständlich. Technische Kenntnisse sind nicht notwendig, es geht um persönliche Erfahrungen.Weitere Informationen zum bundesweiten Aktionstag undzur Anmeldung als Gastgeber finden sich im Internet unter

Ziel ist es, Menschen vor Ort den Austausch auf Augenhöhe zu ermöglichen und praktische Orientierung für den Umstieg auf erneuerbare Wärme zu geben. „Viele Koblenzerinnen und Koblenzer fragen sich, wie klimafreundliches Heizen im Alltag funktioniert und welche Lösung zu ihrem Zuhause passt“, erläutert Dagmar Körner, Klimabeauftragte der Stadt Koblenz. „Der direkte Einblick in echte Häuser und persönliche Gespräche schaffen Vertrauen und helfen dabei, Unsicherheiten abzubauen.“ Der „Tag des offenen Heizungskellers“ ist eine bundesweite, überparteiliche und zivilgesellschaftlich getragene Initiative.

Die deutschlandweite Aktion wird vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, co2online, GermanZero, Greenpeace Deutschland und dem Solarenergie-Förderverein Deutschland unterstützt.