Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, steht unter dem Motto: „NetzWERKE: Denkmale & Infrastruktur“. In Koblenz bietet die Denkmalpflege im Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung der Stadt Koblenz in Kooperation mit der Koblenz-Touristik, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, den Fördervereinen (Fort Asterstein, Feste Kaiser Franz und Fort Konstantin) sowie dem DB Museum Koblenz ein vielfältiges Programm an.

Koblenz ist seit jeher eine Stadt der Verbindungen: Hier treffen Rhein und Mosel aufeinander, Brücken verbinden Ufer, Festungsanlagen sicherten Wege und historische Bauwerke erzählen von Handeln, Mobilität und Versorgung. Unter dem bundesweiten Motto „NetzWERKE: Denkmale & Infrastruktur“ öffnet die Stadt Koblenz gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern am Sonntag 13. September, die Türen bedeutender Denkmale und lädt Bürgerinnen, Bürger sowie Gäste zu einer besonderen Entdeckungsreise ein.

Das diesjährige Motto lenkt den Blick auf die oft verborgenen Strukturen, die die Stadt seit Jahrhunderten prägen. Infrastruktur ist weit mehr als Straßen oder Schienen – sie umfasst historische Brücken, Festungen, Bahnanlagen, Wasser- und Versorgungsbauwerke ebenso wie öffentliche Gebäude, die das Leben der Menschen bis heute miteinander verbinden. Denkmale machen sichtbar, wie kluge Planung, handwerkliches Können und technische Innovation bereits in vergangenen Jahrhunderten funktionierende Netzwerke geschaffen haben.

Die historischen Bauwerke erzählen nicht nur von ihrer eigenen Geschichte, sondern auch davon, wie Menschen, Waren, Wissen und Ideen miteinander verbunden wurden.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Führungen, Vorträgen und besonderen Einblicken in sonst nicht oder nur eingeschränkt zugängliche Denkmäler.

Führungen in Koblenz

Über den Tag verteilt bieten die Koblenz-Touristik und die Denkmalpflege in Kooperation kostenfreie Führungen an. Hierzu ist nur die Anmeldung bei der Koblenz-Touristik erforderlich (Telefonisch: 0261-129-1610, per E-Mail: touristinformation@koblenz-touristik.de oder auf https://www.visit-koblenz.de/urlaub/erlebnisse#/erlebnisse ).

Um 10.30 Uhr startet die „Baustellenführung Pfaffendorfer Brücke“ am Rheinufer und wird um 15 Uhr erneut angeboten. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen pro Führung beschränkt, eine vorherige Anmeldung bei der Koblenz-Touristik ist über die oben genannten Kontaktdaten zwingend erforderlich, nur mit Buchungsbestätigung ist die Teilnahme garantiert.

Um 12.30 Uhr startet die Sonderführung „„Unübersehbar Übersehen“–Versteckte Schätze in Koblenz“. Am Nachmittag um 16 Uhr haben Interessierte erneut die Gelegenheit, die oft übersehenen Schätze der Koblenzer Altstadt bei einer unterhaltsamen Führung mit Wulf Schlig einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Teilnehmerzahl ist auch hier begrenzt und eine vorherige Anmeldung bei der Koblenz-Touristik erforderlich.

DB-Museum

Passend zum diesjährigen Motto „NetzWERKE: Denkmale & Infrastruktur“ bietet das DB Museum in Kooperation mit der Denkmalpflege von 10 bis 16 Uhr kostenfreien Zugang an, um die ganze Welt der Eisenbahn hautnah erleben zu können.

Das Museum ist Teil einer denkmalgeschützten baulichen Gesamtanlage und befindet sich an der Schönbornsluster Straße 14 in 56070 Koblenz.

Programm in den Festungsanlagen

Der Verein Pro Konstantin e. V. öffnet in der Zeit von 11 bis 15 Uhr das Tor der Festungsanlage des Fort Konstantin. Es gibt stündlich zwischen 11 bis 14 Uhr Führungen für Erwachsene und zusätzlich um 11.30 Uhr eine Führung speziell für Kinder. Während der Öffnungszeiten können die Ausstellungen „Fundstücke von Fort Konstantin“ sowie „Koblenz im Zweiten Weltkrieg“ besichtigt werden. Als besonderes Highlight werden die Mitglieder des Freundeskreises Koblenzer Stadtsoldaten tagsüber in den Uniformen des Preußischen Infanterieregiments 28 General von Goeben mit Damen in Roben aus der Zeit des Biedermeier das Fort besuchen. Außerdem besteht die Möglichkeit, gebrauchte Bücher zu Koblenzer Themen und Wein der „Edition Fort Konstantin“ zugunsten des Vereins zu erwerben.

Der Förderverein „Feste Kaiser Franz e.V.“ Feste Kaiser Franz bietet öffentliche Führungen im Festungspark ohne vorherige Anmeldung an. Die Führungen dauern jeweils 60 Minuten und finden ab dem Aufgang zur Feste Kaiser Franz in Koblenz Lützel (Bodelschwinghstraße/Ecke Mayener Straße) um 10, 11.30, 13 und 14.30 Uhr statt. Aufgrund der größeren Strecke, die bei der Führung zu Fuß im Freien zurückzulegen ist, wird festes Schuhwerk und eventuell Sonnen- oder Regenschutz empfohlen.

Teile der unterirdischen Festungsanlage (unter anderem unterirdische Gänge und Kriegspulvermagazin) können im Rahmen von geführten Begehungen ebenfalls besichtigt werden. Diese Führungen finden um 10, 11, 12, 13, 14 und 15 Uhr statt und dauern jeweils 30 Minuten. Der genaue Treffpunkt innerhalb der Festungsanlage wird am Tag der Veranstaltung mit entsprechenden Wegweisern ausgeschildert.