Ein Fest des Engagements am 20. September im JUKZ Lahnstein

Lahnstein. Lahnstein lädt ein zum Tag der Vereinsvielfalt: Am Samstag, 20. September 2025 verwandeln sich die Räume und der Innenhof des Jugendkulturzentrums Lahnstein (JUKZ) in der Wilhelmstraße 59 von 14.00 bis 17.00 Uhr in einen Ort der Begegnung, des Austauschs und des Ehrenamts.

Unter dem Motto „Entdecken. Vernetzen. Erleben.“ präsentieren sich zahlreiche Lahnsteiner Vereine und Initiativen mit vielfältigen Informationsständen und kulinarischen Angeboten. Ob Sport, Kultur oder Soziales – das bunte Vereinsleben der Stadt wird an diesem Nachmittag für alle sichtbar und erlebbar.

Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich nicht nur an Vereinsmitglieder, sondern an alle Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, die mehr über das vielfältige Engagement in ihrer Stadt erfahren und ins Gespräch kommen möchten.

Der Tag der Vereinsvielfalt setzt die erfolgreiche Veranstaltung „Lange Tafel Miteinander“ aus dem vergangenen Jahr fort – nun unter neuem Namen, aber mit dem gleichen Anliegen: das Ehrenamt stärken, Gemeinschaft fördern und den Blick für das vielfältige Wirken vor Ort öffnen.

Ein Besuch lohnt sich – zum Entdecken, Kennenlernen und Mitfeiern!

Bildunterzeile:

So vielfältig wie Lahnstein selbst: Bereits 2024 wurde gemeinsam gelacht, gegessen und vernetzt – am 20. September geht’s beim Tag der Vereinsvielfalt weiter. (Foto: Lothar Scheele)