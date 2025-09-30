Ob zu Hause, auf der Straße oder im digitalen Raum: Sicherheit im Alltag betrifft uns alle – und beginnt mit Wissen, Aufmerksamkeit und gemeinschaftlichem Handeln.

Aus diesem Grund veranstaltet die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Koblenz am Samstag, 11. Oktober, von 10 bis 18 Uhr den „Tag der Sicherheit“. Es handelt sich um eine öffentliche Veranstaltung in den Rathaussälen 101 und 103 der Stadt Koblenz, welche sich vorrangig der Kriminalprävention und der Sicherheit im Alltag widmet.

Es gibt diverse Informations- und Beratungsstände, Workshops zum Mitmachen für Groß und Klein sowie spannende Fachvorträge zu sicherheitsrelevanten Themen. Ob Einbruchschutz, Betrugsprävention oder digitale Sicherheit – die Expertinnen und Experten der Polizei, Feuerwehr, Verbraucherzentrale und weiteren Organisationen stehen für Fragen und Antworten zur Verfügung.