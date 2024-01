Koblenz/Lahnstein (ots) – Für interessierte Besucherinnen und Besucher gibt es am Samstag, den 27.01.2024, von 10 bis 14 Uhr in jedem Winkel der Berufsbildenden Schule in Lahnstein etwas zu entdecken: Nach drei Jahren findet dort wieder ein Tag der offenen Tür in Präsenz statt, an dem sich alle Bildungsgänge abwechslungsreich präsentierten!

Mit dabei ist auch unser Bildungsgang “HBF Polizeidienst und Verwaltung”! Du interessierst dich für den Polizeidienst mit mittlerer Reife? Dann komm’ vorbei! Ein ganzes Team aus Lehrkräften und Polizeivertretern steht bereit für deine Fragen! Darüber hinaus erwartet dich eine eindrucksvolle Vorführung der Hundestaffel auf dem Schulhof und ein Bewerbertraining, damit wirklich nichts mehr schiefgehen kann! Informiere dich hier unverbindlich über die Einstiegsmöglichkeiten in den Polizeidienst.