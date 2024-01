ChocolART und Festival der Currywurst vom 26. bis 28. Januar

Von zuckersüß bis zartbitter: Schokoladige Versuchungen hält die ChocolART in Neuwieds Innenstadt zeitgleich zum Festival der Currywurst für alle bereit, die einen eher süßen Gaumen haben. Ganz Klassisches aus Kakao trifft auf raffinierteste Kreationen der Chocolatiers, wenn mit der Tübinger ChocolART das größte Schokoladenfest Deutschlands in der Deichstadt gastiert. Das Festival der Currywurst und die ChocolART öffnen in diesem Jahr erstmals gemeinsam ihre Tore am Freitag, 26. Januar, und Samstag, 27. Januar, je von 11 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 28. Januar, von 11 bis 19 Uhr. Zudem bietet der lokale Handel den Neuwiedern und allen Besuchern der Deichstadt sein breites Sortiment auch am Sonntag an, denn dann ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Beim Einkaufsbummel in der Neuwieder Fußgängerzone liegt dann ein verführerischer Schokoladenduft in der Luft. Allerhand lässt sich da an den Marktständen entdecken: Von fruchtig-süß bis zartherb, teils vegan oder zuckerfrei, auch Fair Trade und meist Bio – Schokoladiges für jeden Geschmack. Neben filigranen Figuren, klassischen Tafeln, feinem Konfekt, Pralinen, Aufstrichen, Bubble Waffles und schokolierten Obstspießen bestechen auch zwanzig unterschiedliche Sorten Karamell den süßen Gaumen. Schokosekt, -bier, -likör und -shots eignen sich sicher auch als Mitbringsel oder Geschenk für gute Freunde. Sicher hat sich der ein oder andere Anbieter auch eine besondere Fusion aus Schokolade und Currywurst einfallen lassen! Wer schon eine Runde über das Festival der Currywurst gedreht hat, findet bestimmt das passende Dessert auf der ChocolART.

Ein schokoladiges Angebot zum Mitmachen bietet das Café Wertvoll am Freitag, 26. Januar, je um 15 und 16 Uhr in den Räumen des Innenstadtlabors in der Langendorfer Straße 120. Beim Workshop „Kakao & vollwertige Schokolade“ lernen Freunde des zartschmelzenden Gaumenschmauses dann, wie man leckere und noch dazu gesunde Snacks aus Schokolade herstellt. Mitmachen kostet pro Person 10 Euro. Da die Teilnehmerzahl für die beiden Workshops begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten per Mail an info@cafe-wertvoll.de. Außerdem am Samstag und Sonntag im Innenstadtlabor: Ein Kostümbasar unter dem Motto „Jeck für den guten Zweck“.