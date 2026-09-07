Wer schon immer wissen wollte, wie die Koblenzer Müllabfuhr und Straßenreinigung funktionieren, oder wie Straßen instandgehalten, beschildert und beleuchtet werden, bekommt nun eine Chance dazu. Am Sonntag, 13. September, zwischen 11 und 17 Uhr, veranstaltet der Kommunale Servicebetrieb Koblenz einen Tag der offenen Tür auf seinem Zentralen Betriebshof in der Hans-Böckler-Straße 8 in 56070 Koblenz.

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz mit allen seinen verschiedenen Tätigkeitsfeldern (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, etc. ) kennenzulernen.

Jung und Alt wird ein attraktives Rahmenprogramm mit Live-Musik geboten. Neben einem Imbiss- und Getränkeangebot zu familienfreundlichen Preisen, gibt es spannende Mitmach-Aktionen, wie das Kippen von Mülltonnen am Müllwagen sowie das Mitfahren in einer Kehrmaschine, zu entdecken. Die kleinen Besucher können sich zudem über eine riesengroße Hüpfburg, ein Karussell und ein lustiges Theaterstück zum Thema Lebensmittelverschwendung freuen.

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz freut sich auf einen schönen Sonntag mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Da die Zahl an Parkplätzen auf dem Betriebshof sowie unmittelbar um die Hans-Böckler-Straße begrenzt ist, sollten Interessierte überlegen, ob sie mit dem Rad oder ÖPNV anreisen können.

Bildunterzeile:

Wer schon immer wissen wollte, wofür die Mitarbeitenden in Orange beim Kommunalen Servicebetrieb Koblenz zuständig sind, kann sich am Tag der offenen Tür am 13. September ein Bild davon machen. Foto: Sebastian Glinski/Stadt Koblenz