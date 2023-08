Bundesweit wird die Software zur Kfz-Anmeldung in Zulassungsstellen umgestellt. So auch in Neuwied, weshalb am Freitag, 1. September, keine Kfz-Zulassungen vorgenommen werden können. Auch Abmeldungen und Ummeldungen von Kfz werden an diesem Tag nicht möglich sein.

Weiterhin gilt: Für alle Anliegen, die das Bürgerbüro der Stadtverwaltung bearbeitet, ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Termine sind unkompliziert online buchbar unter www.neuwied.de/buerger-rat-verwaltungsowie telefonisch unter der zentralen Rufnummer 02631 802-777. Besuche ohne Termin sind nicht möglich, außer zur Abholung von Ausweisen.