Judo-Abteilung feiert große Erfolge bei Meisterschaft in eigener Halle

Mehr als 200 Judokas sind kürzlich nach Urmitz gereist, um an den Rheinland-Einzelmeisterschaften teilzunehmen. Die Judo-Abteilung des SV Urmitz konnte sich dabei nicht nur als überzeugender Ausrichter beweisen, sondern auch als starkes Team. Mit Anna Erben und Valentina Domi standen am Ende der Wettkämpfe gleich zwei SVU-Nachwuchskämpferinnen auf dem Siegerpodest ganz oben.

In der U11 starteten Justus Hickmann, Noah Dertinger, Lara Hoffend und Anna Erben. Justus konnte sich trotz sehr starker Leistung aufgrund bisher geringen Kampferfahrung leider noch nicht gegen seine Gegner durchsetzen. Noah hingegen konnte die ersten beiden Kämpfe klar für sich entscheiden. Im dritten Kampf verlor er nach einer Unachtsamkeit unglücklich und musste sich dann noch geschädigt vom vorherigen Kampf auch in der Trostrunde geschlagen geben. Lara konnte sich ein Platz auf dem Treppchen erkämpfen und ging mit der Bronzemedaille nach Hause. Anna ging als erfahrenste Kämpferin mit hohen Zielen an den Start und konnte diese sogar übertreffen. Sie setzte sich gleich gegen acht Gegnerinnen durch und holte sich verdient den Rheinlandmeistertitel.

In der U13 starten Mona Meyer und Valentina Domi für den SV Urmitz. Mona konnte sich in ihrem Pool durch starke Kämpfe durchsetzen, musste sich jedoch im Halbfinale leider geschlagen geben. Valentina lief an diesen Tag zur Höchstform auf und konnte alle ihre Kämpfe innerhalb von Sekunden klar für sich entscheiden und wurde somit verdient Rheinlandmeisterin.

Besonders hervorzuheben ist auch das tolle Gemeinschaftsgefühl und die Teamfähigkeit, die die Urmitzer „Judo-Bären“ zeigten: Ältere Vereinskameraden unterstützten die Jüngeren vom Mattenrand, die Kämpfer feuerten sich gegenseitiges an und spendeten Trost, wenn ein Kampf nicht siegreich gestaltet werden konnte. Am Ende eines langen Tages blickten die SVU-Judokas auf einen rundum gelungenen Tag zurück.

Anna Erben holte sich den Rheinland-Meistertitel. Foto Anton Faßbender

Justus Hickmann sammelte wertvolle Erfahrungen. Foto Anton Faßbender

Fünf junge Judokas sorgten für Erfolge des SV Urmitz. Foto Anton Faßbender